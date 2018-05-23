Марсианские пейзажи в Тюмени: захватывающая поездка сквозь песчаную бурю 

Этот ролик утёк со съемочной площадки, где снимается продолжение фильма «Марсианин».
Судя по кадрам, в сиквеле Красная планета уже заселена и активно развивается.
Хотя стоп, извините, это просто Тюмень. Этой весной тюменцам после нескольких месяцев сугробов выпала весна с песчаными бурями. Зрелище редкое: даже водители, кажется, не ожидали таких погодных катаклизмов и передвигаются непривычно медленно. Многие удивились тому, что такое возможно в Тюмени — больше похоже на пригород Дубая, где песка явно больше чем в Сибири.
Стоит отметить, что один день поездок в таких условиях и всем героям видео скорее всего придется менять воздушный фильтр, а, возможно, навестить малярную мастерскую.