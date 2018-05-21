МЧС назвало предварительную причину крупного пожара в Южно-Сахалинске

Пожар возник в понедельник в центре города — загорелась кровля на площади 700 квадратных метров. Пожарные эвакуировали более 150 человек. Погибших и пострадавших нет. Пожар был ликвидирован в 20.45 (12.45 мск).

"Предварительная причина пожара, как нам удалось выяснить, но не окончательная, следователи еще работают — это детская шалость с огнём на балконе 10-го этажа, предварительно, с балкона огонь перешел на крышу", — приводит пресс-служба слова главы регионального управления МЧС России Дениса Ильинова.

В МЧС также сообщили, что отправиться в пункты временного размещения, развернутые администрацией Южно-Сахалинска в реабилитационном центре и на базе гостиниц, изъявили желание семь человек, в том числе один ребенок.

В ликвидации последствий, по уточненным данным, были задействованы более 100 человек.

По информации МЧС, существенно пострадали только квартиры на 10 этаже, в квартирах с 1 по 9 этаж есть небольшие повреждения, связанные с частичным подтоплением. Примерно час назад людей начали пускать в квартиры, чтобы они могли оценить ущерб и состояние квартир. К вечеру вторника крышу дома обещают закрыть временным материалом.

Ранее региональные власти сообщили, что после оценки ущерба окажут материальную помощь жильцам, чьи квартиры пострадали от пожара. В Южно-Сахалинске введён режим ЧС. Приступить к восстановлению сгоревшей части дома планируют уже утром во вторник.