В Кировской области на реке перевернулась лодка: один мужчина утонул, еще одного ищут

20 мая в отделение полиции «Даровское» поступило сообщение о том, что у деревни Мачехонская пропали без вести двое кировчан, 1980 и 1990 годов рождения.

Как выяснилось, в эту деревню для производства работ приехала бригада из Кирова. Трое мужчин 19 мая уплыли на лодке по р. Молома и не вернулись.

Остальные работники сначала сами искали своих коллег, но найти удалось только одного из них, который рассказал, что лодка перевернулась, ему удалось выбраться на берег, но он заблудился и не смог сразу вернуться к деревне, а судьба двух других мужчин ему была неизвестна.

«Вчера в ходе поисковых мероприятий полицейские обнаружили труп старшего из пропавших мужчин в воде примерно в полутора километрах ниже по течению. Поиски второго кировчанина продолжаются», — сообщили в УМВД по Кировской области.

Также не извлечен пока еще труп 17-летнего подростка, который утонул вчера в Слободском районе в Черном озере (у города Кирова). Сообщение о происшествии поступило от свидетелей — кировчанин отдыхал на озере с друзьями.

Фото — imenno.ru