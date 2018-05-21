Авиакомпания Hong Kong Airlines открыла полетную программу из аэропорта Гонконга во Внуково

Авиакомпания Hong Kong Airlines открыла полетную программу по маршруту Гонконг-Москва ( Внуково ), сообщили в пресс-службе авиагавани.

Филиппины, Индонезию, Австралию, «Международный аэропорт Внуково рад приветствовать нового партнера — авиакомпанию Hong Kong Airlines, которая открыла полетную программу по маршруту Гонконг-Москва (Внуково). У пассажиров появилась возможность посетить не только Гонконг — крупнейший мировой центр деловой жизни, но и через гонконгский хаб — другие популярные туристические направления, в частности, Малайзию Новую Зеландию и даже Северную Америку», — говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы в/из Внуково Hong Kong Airlines будет осуществлять на современных воздушных судах Airbus А330-300 (32 места в бизнес-классе, 260 — в эконом). Рейсы из Гонконга отправляются по вторникам, пятницам и воскресеньям, прибытие во Внуково — в 21:35. Вылеты из аэропорта Внуково — по понедельникам, средам и субботам в 00:35. «Первый борт авиакомпании Hong Kong Airlines встретили традиционной водной аркой приветствия. Кроме того, прибывших встретила делегация во главе с генеральным директором аэропорта Внуково Василием Александровым и полномочным министром посольства КНР РФ Fan Xiangzhung. В делегацию также вошли руководство аэропорта Внуково, генеральный директор московского офиса ATC Air Service Ltd Наталья Логунова и представитель Хайнанских авиалиний Zhang Te. На первом рейсе прибыли президент Hong Kong Airlines Wang Liya, заместитель по маркетингу Zheng Fangxiang, заместитель по развитию маршрутной сети YoHao и руководитель отдела пассажирских перевозок принимающей компании ATC Air Service Ltd Сергей Мстиславский», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что после традиционной приветственной церемонии «Хлеб-Соль» все присутствующие отправились в VIP Lounge аэропорта, где прошла торжественная часть встречи, которая была открыта выступлением артистов культурного центра Внуково и детского хореографического ансамбля «Жемчужина» в национальных русских костюмах. «С приветственным словом выступил генеральный директор аэропорта Внуково В. Александров. В своем выступлении он отметил, что Hong Kong Airlines — это первый китайский авиаперевозчик, который начал выполнять рейсы в аэропорт Внуково. Также он добавил, что аэропорт Внуково готов обеспечить авиакомпании Hong Kong Airlines и пассажирам наивысшее качество обслуживания, а также лучшие трансферные возможности среди аэропортов московского авиационного узла. В. Александров выразил уверенность, что партнерство аэропорта Внуково и авиакомпании Hong Kong Airlines будет успешным и будет развиваться максимально плодотворно», — добавили в пресс-службе.

В пресс-службе заключили, что в рамках торжественной церемонии состоялось выступление балерин «D. E. V. E. Gallery» и разрезание корпоративного праздничного торта.