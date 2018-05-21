Как развивается межпарламентский диалог России и Японии?

В 2018 году исполняется 20 лет с момента создания группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентом Японии. Кроме того, 2018 год объявлен перекрестным годом России в Японии и Японии в России.

В ходе дискуссии участники обсудят:

— Каковы главные достижения межпарламентского взаимодействия России и Японии за 20 лет?

— Как развивается сотрудничество в области экономики, высоких технологий и образования?

— Какие события станут центральными при проведении перекрёстного Года России и Японии?

К участию приглашены:

В России:

— председатель Комитета Совета Федерации по вопросам экономической политики (1996-1998 гг.) Евгений Саулович Сапиро;

— председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Федорович Мезенцев

В Японии:

— Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Японии Михаил Юрьевич Галузин

— Полномочный Министр Посольства Японии в РФ Фуруя Токуро.

Аккредитация по тел. : 8 (495) 637-69-79, 8 (917) 540 19 24, e-mail:n.stukova@pnp.ru