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Как развивается межпарламентский диалог России и Японии?
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Как развивается межпарламентский диалог России и Японии? 

Парламентская газета 11 минут назад
Фото: Парламентская газета
21 мая 12:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдёт видеомост Россия — Япония: «Россия и Япония: 20 лет межпарламентского сотрудничества».
В 2018 году исполняется 20 лет с момента создания группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентом Японии. Кроме того, 2018 год объявлен перекрестным годом России в Японии и Японии в России.
В ходе дискуссии участники обсудят:
— Каковы главные достижения межпарламентского взаимодействия России и Японии за 20 лет?
— Как развивается сотрудничество в области экономики, высоких технологий и образования?
— Какие события станут центральными при проведении перекрёстного Года России и Японии?
К участию приглашены:
В России:
— председатель Комитета Совета Федерации по вопросам экономической политики (1996-1998 гг.) Евгений Саулович Сапиро;
— вице-спикер Совета Федерации (1996-2001 гг.), депутат Московской городской Думы, президента ТПП Москвы Владимир Михайлович Платонов;
— председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Федорович Мезенцев.
В Японии:
— Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Японии Михаил Юрьевич Галузин;
— Полномочный Министр Посольства Японии в РФ Фуруя Токуро.
Аккредитация по тел. : 8 (495) 637-69-79, 8 (917) 540 19 24, e-mail:n.stukova@pnp.ru
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