Штормовые ливни в Сомали: 15 погибших 

Не менее 15 человек погибли в результате сильных ливней на северо-западе Сомали, сообщает Reuters со ссылкой на власти самопровозглашенного государства Сомалиленд.
«За последние 24 часа штормовые ливни убили 15 человек», — заявил Абдирахман Ахмед Али, губернатор области Аудаль. Он отметил, что правительство Сомалиленда оказывает экстренную помощь пострадавшим.
Мощные ливни были вызваны тропическим циклоном «Сагар». По информации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, число пострадавших от циклона насчитывает десятки тысяч человек, передает ТАСС.
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