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Без горячей воды в Тихвине остались 60 тыс. человек
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Без горячей воды в Тихвине остались 60 тыс. человек 

Ivyborg.ru 1 час назад
Авария на сетях "Газпром теплоэгнерго" произошла вечером 20 мая. Без воды остались 60 тыс. человек. К утру 21 мая без горячего водоснабжения оставалось 20 тыс. человек
Прорыв на сетях произошел в промежуток с 20:00 по 21:00 20 мая. Остановилась котельная и весь город остался без горячей воды. К утру часть города удалось вновь подключить к подаче воды. Однако треть города, почти 20 тыс. человек, продолжали довольствоваться лишь холодной водой.
Сейчас без горячей воды остаются три микрорайона, где находится 91 жилой дом и три образовательных учреждения.
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