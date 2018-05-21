Без горячей воды в Тихвине остались 60 тыс. человек

Авария на сетях " Газпром теплоэгнерго" произошла вечером 20 мая. Без воды остались 60 тыс. человек. К утру 21 мая без горячего водоснабжения оставалось 20 тыс. человек

Прорыв на сетях произошел в промежуток с 20:00 по 21:00 20 мая. Остановилась котельная и весь город остался без горячей воды. К утру часть города удалось вновь подключить к подаче воды. Однако треть города, почти 20 тыс. человек, продолжали довольствоваться лишь холодной водой.

Сейчас без горячей воды остаются три микрорайона, где находится 91 жилой дом и три образовательных учреждения.