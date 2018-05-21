Частный дом вспыхнул в подмосковном Красногорске. Видео

Крупный пожар произошел на территории частного домовладения в подмосковном Красногорске . Инцидент зафиксировали на улице Причальная, дом 3. Видео с места происшествия опубликовал «360».

В пресс-службе МЧС по Московской области факт пожара подтвердили. Обошлось без пострадавших. На месте инцидента работают экстренные службы. Угрозы распространения огня нет.

В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства инцидента. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее пожар охватил крышу многоэтажки в Южно‐Сахалинске. Огонь распространился на площади в 700 квадратных метров. Жителей дома эвакуировали.