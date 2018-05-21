Ещё
Частный дом вспыхнул в подмосковном Красногорске. Видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Частный дом вспыхнул в подмосковном Красногорске. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Крупный пожар произошел на территории частного домовладения в подмосковном Красногорске. Инцидент зафиксировали на улице Причальная, дом 3. Видео с места происшествия опубликовал «360».
В пресс-службе МЧС по Московской области факт пожара подтвердили. Обошлось без пострадавших. На месте инцидента работают экстренные службы. Угрозы распространения огня нет.
В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства инцидента. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее пожар охватил крышу многоэтажки в Южно‐Сахалинске. Огонь распространился на площади в 700 квадратных метров. Жителей дома эвакуировали.
360tv.ru: последние новости
Режим ЧС ввели в Удмуртии на месте крупного пожара СМИ: Врачи сообщили о состоянии пострадавших в авиакатастрофе на Кубе Опубликованы кадры спасения 100 жилых домов от природного пожара в Курганской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярную сеть магазинов в России закроют195
Барщевскому спасли жизнь28
Смерть в прямом эфире13
Сеть возмутила «чудовищная» реклама со Светлаковым214
Пока вы спали: Клинтон вступила в «ряды русских»37
Видео
Берлускони оценил Крым
В мире
01:39
На Украине назвали Крымский мост «бутафорией»
В мире Украина
00:52
Пока вы спали: Клинтон вступила в «ряды русских»
Общество
00:52
Клинтон решила «вступить в ряды русских»
В мире
01:59
Атмосферное давление побило рекорд 1979 года
Погода Новости Москвы
04:06
Украина выйдет из всех договоров СНГ
Украина В мире
00:59
Кудрявцева покидает Россию
Шоу-бизнес
00:15
Бородину затравили после личной трагедии
Шоу-бизнес
00:52
Популярную сеть магазинов в России закроют
Компании
01:09
Рынска пристыдила белорусов за «свинство»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение