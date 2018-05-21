Ещё
Спасатели откачали воду из подтопленных ливнями домов в Северной Осетии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасатели откачали воду из подтопленных ливнями домов в Северной Осетии 

«Это Кавказ» 1 час назад
В селе Цалыке в Северной Осетии завершили работы по откачке воды из домов, которые оказались подтоплены в результате проливных дождей, обрушившихся на регион накануне.
«Специалисты уже откачали воду в домах, в целом ситуация в селе стабилизировалась», — сообщили ТАСС в регионального управлении МЧС.
Сейчас в населенном пункте работает комиссия, которая занимается подсчетом ущерба.
При этом неблагоприятным прогноз по ливневым дождям в ближайшие сутки в республике сохраняется.
20 мая из-за сильного дождя подтопленными оказались 39 домов. В регионе был введен режим ЧС.
«Это Кавказ»: последние новости
Отказавшегося пересесть пассажира рейса Москва — Махачкала высадили из самолета и оштрафовали В горах Дагестана горит более 50 га сухостоя и кустарника Прокуратура проверит обстоятельства ЧП с задевшим ЛЭП самолетом на Ставрополье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярную сеть магазинов в России закроют195
Барщевскому спасли жизнь28
Смерть в прямом эфире13
Сеть возмутила «чудовищная» реклама со Светлаковым214
Пока вы спали: Клинтон вступила в «ряды русских»37
Видео
Берлускони оценил Крым
В мире
01:39
На Украине назвали Крымский мост «бутафорией»
В мире Украина
00:52
Пока вы спали: Клинтон вступила в «ряды русских»
Общество
00:52
Клинтон решила «вступить в ряды русских»
В мире
01:59
Атмосферное давление побило рекорд 1979 года
Погода Новости Москвы
04:06
Украина выйдет из всех договоров СНГ
Украина В мире
00:59
Кудрявцева покидает Россию
Шоу-бизнес
00:15
Бородину затравили после личной трагедии
Шоу-бизнес
00:52
Популярную сеть магазинов в России закроют
Компании
01:09
Рынска пристыдила белорусов за «свинство»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение