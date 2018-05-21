Спасатели откачали воду из подтопленных ливнями домов в Северной Осетии 

В селе Цалыке в Северной Осетии завершили работы по откачке воды из домов, которые оказались подтоплены в результате проливных дождей, обрушившихся на регион накануне.
«Специалисты уже откачали воду в домах, в целом ситуация в селе стабилизировалась», — сообщили ТАСС в регионального управлении МЧС.
Сейчас в населенном пункте работает комиссия, которая занимается подсчетом ущерба.
При этом неблагоприятным прогноз по ливневым дождям в ближайшие сутки в республике сохраняется.
20 мая из-за сильного дождя подтопленными оказались 39 домов. В регионе был введен режим ЧС.