Спасатели откачали воду из подтопленных ливнями домов в Северной Осетии

В селе Цалыке в Северной Осетии завершили работы по откачке воды из домов, которые оказались подтоплены в результате проливных дождей, обрушившихся на регион накануне.

«Специалисты уже откачали воду в домах, в целом ситуация в селе стабилизировалась», — сообщили ТАСС в регионального управлении МЧС

Сейчас в населенном пункте работает комиссия, которая занимается подсчетом ущерба.

При этом неблагоприятным прогноз по ливневым дождям в ближайшие сутки в республике сохраняется.

20 мая из-за сильного дождя подтопленными оказались 39 домов. В регионе был введен режим ЧС.