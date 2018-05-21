В аэропорту Барнаула заменили почти 500 метров взлетно-посадочной полосы 

Взлетно-посадочную полосу барнаульского аэропорта длиной почти 500 метров отремонтировали.
Как сообщает официальный сайт международного аэропорта, вместо традиционного ямочного ремонта аэродромное покрытие решили заменить полностью. Был обновлен участок шириной 30 метров и длиной 467 метров. Благодаря этому полоса стала идеально ровной.
В общей сложности был проведен ремонт 1/6 части взлетно-посадочной полосы.
Напомним, расписание пополнилось новыми рейсами. Так, был запущен прямой рейс до острова Хайнань, открылись прямые рейсы в Казань, где пройдет чемпионат мира по футболу.