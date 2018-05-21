Летающие крыши и перевернутые остановки: по Уралу и Сибири прогулялся ураган

Ураганный ветер прошелся сразу по нескольким российским регионам. В Екатеринбурге счет на поваленные деревья и рекламные баннеры идет на десятки. Мощный грозовой фронт нарушил электроснабжение в 144 населенных пунктах. Без света до сих пор остаются 7 тысяч человек.

Одни из самых серьезных последствий урагана в городе Сухой Лог Свердловской области. Сильные порывы ветра здесь сорвали кровлю с двух школ и поликлиники. Тяжелые металлические конструкции рухнули за несколько секунд.

Десятки поваленных деревьев, перевернутые остановки, сломанные дорожные знаки. Последствия бури над Уралом устраняли целые сутки. Мощный ураган пролетел почти над всей территорией Свердловской области. Порывы ветра со скоростью до 27 метров в секунду с легкостью срывали кровлю с торговых центров, валил рекламные конструкции на землю и припаркованные автомобили и буквально сбивали пешеходов с ног. Впрочем, оставаться на улице в такую непогоду рискнули немногие.

В отдельных районах Екатеринбурга ливень сопровождался еще и градом. Аварии на линиях электропередачи оставили без света почти 30 тысяч человек. Только чудом никто из людей не пострадал.

Удар стихии, которая движется на восток, ощутили и жители Тюменской области. Регион накрыла пылевая буря. Сильный ветер поднимал в воздух мусор и материалы со строительных площадок, в том числе металлоконструкции. Ураган сорвал и тюменский городской фестиваль «Жара». Его гостям пришлось спасаться бегством, пока организаторы пытались удержать на месте палаточный городок.

Сильный ветер ощутили и жители Курганской и Челябинской областей. Восстановительные работы там обещают закончить в ближайшее время.