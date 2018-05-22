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Число погибших при взрыве в афганском Кандагаре возросло до 16
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Число погибших при взрыве в афганском Кандагаре возросло до 16
РИА Новости
4 часа назад
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Число погибших при взрыве в афганском Кандагаре возросло до 16, по меньшей мере 40 человек ранены — ТВ со ссылкой на местные власти
РИА Новости
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