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Число погибших при взрыве в афганском Кандагаре возросло до 16
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Число погибших при взрыве в афганском Кандагаре возросло до 16 

РИА Новости 4 часа назад
Число погибших при взрыве в афганском Кандагаре возросло до 16, по меньшей мере 40 человек ранены — ТВ со ссылкой на местные власти
РИА Новости
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