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Сотрудники МЧС спасли уплывшего на матрасе туриста в Сочи
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Сотрудники МЧС спасли уплывшего на матрасе туриста в Сочи 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Спасатели оказали помощь туристу, которого унесло в море на матрасе в Сочи. Об этом сообщил портал «Юга.ru» со ссылкой на пресс‐службу ЮРПСО.
Житель Новокубанска отдыхал с компанией на берегу реки Мзымта. Сильное течение унесло его в море от пляжа «Мандарин».
Источник фото: пресс‐служба ЮРПСО
Около 17:00 на пульт МЧС поступил звонок. Дежурная бригада вышла на катере в море. 31-летнего мужчину они обнаружили в 300 метрах от берега. Его подняли на борт и отвезли на сушу.
Отмечается, что в медицинской помощи потерпевший не нуждался.
Двух мужчин чуть не унесло течением в море в заливе Находка. Потерпевшие находились в надувной резиновой лодке «Уфимка».
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