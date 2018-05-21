Сотрудники МЧС спасли уплывшего на матрасе туриста в Сочи 

Спасатели оказали помощь туристу, которого унесло в море на матрасе в Сочи. Об этом сообщил портал «Юга.ru» со ссылкой на пресс‐службу ЮРПСО.
Житель Новокубанска отдыхал с компанией на берегу реки Мзымта. Сильное течение унесло его в море от пляжа «Мандарин».
Источник фото: пресс‐служба ЮРПСО
Около 17:00 на пульт МЧС поступил звонок. Дежурная бригада вышла на катере в море. 31-летнего мужчину они обнаружили в 300 метрах от берега. Его подняли на борт и отвезли на сушу.
Отмечается, что в медицинской помощи потерпевший не нуждался.
Двух мужчин чуть не унесло течением в море в заливе Находка. Потерпевшие находились в надувной резиновой лодке «Уфимка».