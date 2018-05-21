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У аэропорта Внуково круглосуточно укладывают асфальт
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У аэропорта Внуково круглосуточно укладывают асфальт 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Круглосуточные работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия начались в Москве на территории аэропорта Внуково, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"Комплекс городского хозяйства приступает к работам по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия в рамках текущего ремонта территории привокзальной площади аэропорта Внуково", — говорится в сообщении в понедельник.
Как уточняется, работы ведутся круглосуточно без перекрытия движения и ограничения жизнедеятельности аэропорта, общая площадь объекта составляет порядка 60 тысяч квадратных метров.
"Стоит отметить, что привокзальная площадь аэропорта Внуково относится к стратегически важным объектам, которые активно задействуют этим летом во время проведения первого в истории России чемпионата мира по футболу", — отметили в пресс-службе комплекса.
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