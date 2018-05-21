У аэропорта Внуково круглосуточно укладывают асфальт

"Комплекс городского хозяйства приступает к работам по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия в рамках текущего ремонта территории привокзальной площади аэропорта Внуково", — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, работы ведутся круглосуточно без перекрытия движения и ограничения жизнедеятельности аэропорта, общая площадь объекта составляет порядка 60 тысяч квадратных метров.