Военные летчики сбросили 120 тонн воды для защиты от пожара поселка под Челябинском

ЕКАТЕРИНБУРГ , 21 мая. Вертолеты Ми-8 Центрального военного округа сбросили 120 тонн воды для тушения природного пожара, который угрожал населенному пункту в Увельском районе Челябинской области . Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе военного округа.

"Военные летчики сбросили 120 тонн воды для защиты населенного пункта в Челябинской области от пожара, площадь которого составила 40 га. Наземная группировка из-за сильного ветра и жаркой погоды не справлялась с огнем, который распространялся в сторону села Дуванкуль, насчитывающего около 200 домовладений. На основании обращения регионального главка МЧС командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин принял решение о выделении двух вертолетов Ми-8 южноуральской авиабазы Упрун, оснащенных водосливными устройствами ВСУ-5", — сказали в пресс-службе.

Экипажи вертолетов выполнили 24 сброса воды на очаг пожара. «Благодаря этому удалось отстоять от огня населенный пункт, не допустить человеческих жертв и ущерба домовладениям. После проведения воздушной разведки тушение пожара будет продолжено до полной его ликвидации», — пояснили военные.

Действия подразделений координирует региональный Центр управления штаба округа в Екатеринбурге, где проводится общий мониторинг лесопожарной обстановки, налажено взаимодействие с органами МЧС.