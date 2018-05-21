Пострадавшие при крушении вертолета в Хабаровском крае доставлены в приамурский Экимчан 

Вертолет Ми-2 прибыл в поселок Экимчан с пострадавшими при жесткой посадке частного вертолета в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края, сообщили ТАСС в администрации поселения.
«Вертолет прилетел в 09:40 (03:40 мск), пострадавших доставят в больницу. У одного ожоги, у второго тоже есть травмы, оба в сознании», — сказал глава Экимчана Владимир Романов. Он уточнил, что в Экимчан пострадавших доставили, так как это ближайшее поселение с медучреждением от места крушения.
Вертолет «Газель» совершил жесткую посадку в трех км от реки Уда в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края накануне вечером. После падения вертолет загорелся. На борту находилось три человека, они отправились в охотничий домик в 1 км от места происшествия, один из них скончался по пути, предположительно, от сердечного приступа. Двое мужчин добрались до зимовья, оттуда их и тело погибшего забрал вылетевший из села Чумикан частный вертолет Ми-2.
Авиационному спасательному центру об этом полете не было известно, в полетном задании этого полета не было. По факту авиаинцидента Дальневосточным следственным управлением на транспорте СК РФ проводится проверка. По данным Дальневосточного Гидрометцентра, погода в месте крушения вертолета накануне вечером была дождливой.