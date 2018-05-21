Пострадавшие при крушении вертолета в Хабаровском крае доставлены в приамурский Экимчан

«Вертолет прилетел в 09:40 (03:40 мск), пострадавших доставят в больницу. У одного ожоги, у второго тоже есть травмы, оба в сознании», — сказал глава Экимчана Владимир Романов . Он уточнил, что в Экимчан пострадавших доставили, так как это ближайшее поселение с медучреждением от места крушения.

Вертолет «Газель» совершил жесткую посадку в трех км от реки Уда в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края накануне вечером. После падения вертолет загорелся. На борту находилось три человека, они отправились в охотничий домик в 1 км от места происшествия, один из них скончался по пути, предположительно, от сердечного приступа. Двое мужчин добрались до зимовья, оттуда их и тело погибшего забрал вылетевший из села Чумикан частный вертолет Ми-2.