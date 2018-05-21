Ещё
Пострадавшие при крушении вертолета в Хабаровском крае доставлены в приамурский Экимчан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Клинтон вступила в "ряды русских"
Пока вы спали: Клинтон вступила в "ряды русских"

Пострадавшие при крушении вертолета в Хабаровском крае доставлены в приамурский Экимчан 

BFM.RU 6 часов назад
Вертолет Ми-2 прибыл в поселок Экимчан с пострадавшими при жесткой посадке частного вертолета в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края, сообщили ТАСС в администрации поселения.
«Вертолет прилетел в 09:40 (03:40 мск), пострадавших доставят в больницу. У одного ожоги, у второго тоже есть травмы, оба в сознании», — сказал глава Экимчана Владимир Романов. Он уточнил, что в Экимчан пострадавших доставили, так как это ближайшее поселение с медучреждением от места крушения.
Вертолет «Газель» совершил жесткую посадку в трех км от реки Уда в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края накануне вечером. После падения вертолет загорелся. На борту находилось три человека, они отправились в охотничий домик в 1 км от места происшествия, один из них скончался по пути, предположительно, от сердечного приступа. Двое мужчин добрались до зимовья, оттуда их и тело погибшего забрал вылетевший из села Чумикан частный вертолет Ми-2.
Авиационному спасательному центру об этом полете не было известно, в полетном задании этого полета не было. По факту авиаинцидента Дальневосточным следственным управлением на транспорте СК РФ проводится проверка. По данным Дальневосточного Гидрометцентра, погода в месте крушения вертолета накануне вечером была дождливой.
BFM.RU: последние новости
Источник: сверхзвуковой истребитель загорелся при взлете на аэродроме под Пермью Посольство РФ выясняет подробности авиакатастрофы на Кубе На Кубе упал пассажирский Boeing: «На взлете любая нештатная ситуация может привести к аварии»
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярную сеть магазинов в России закроют93
В самолете из Антальи произошло ЧП4
Сеть возмутила «чудовищная» реклама со Светлаковым148
Смерть в прямом эфире4
Турция и Азербайджан готовят «сюрприз» на День России483
Видео
Берлускони оценил Крым
В мире
01:39
На Украине назвали Крымский мост «бутафорией»
В мире Украина
00:52
Клинтон решила «вступить в ряды русских»
В мире
04:06
Украина выйдет из всех договоров СНГ
Украина В мире
00:15
Бородину затравили после личной трагедии
Шоу-бизнес
00:52
Популярную сеть магазинов в России закроют
Компании
00:14
В самолете из Антальи произошло ЧП
Происшествия
00:30
Сеть возмутила «чудовищная» реклама со Светлаковым
Компании
00:39
Болгария отказалась от российских МиГов
Армия Оружие
01:15
Турция и Азербайджан готовят «сюрприз» на День России
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение