В Тюмени от урагана пострадали почти 40 человек

Около 40 человек с различными травмами обратились к врачам в Тюмени после урагана, шестеро из них госпитализированы, об этом сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения по Тюменской области

Люди жаловались на различные травмы, 15 человек обратились к офтальмологу с жалобами на инородное тело в глазу, 11 — в травмпункт.

В числе пострадавших один ребенок — девочка 2006 года рождения с ушибом головного мозга. Она была госпитализирована. Пятеро пациентов проходят лечение в условиях стационара, одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Во время урагана она находилась в автомобиле, на который обрушились кирпичи.

Всего в травмпункт 20 мая обратились 174 человека.