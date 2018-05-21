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В Тюмени от урагана пострадали почти 40 человек
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В Тюмени от урагана пострадали почти 40 человек 

BFM.RU 21 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Около 40 человек с различными травмами обратились к врачам в Тюмени после урагана, шестеро из них госпитализированы, об этом сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения по Тюменской области.
Люди жаловались на различные травмы, 15 человек обратились к офтальмологу с жалобами на инородное тело в глазу, 11 — в травмпункт.
В числе пострадавших один ребенок — девочка 2006 года рождения с ушибом головного мозга. Она была госпитализирована. Пятеро пациентов проходят лечение в условиях стационара, одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Во время урагана она находилась в автомобиле, на который обрушились кирпичи.
Всего в травмпункт 20 мая обратились 174 человека.
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