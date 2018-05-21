Самолёт турецкой авиакомпании экстренно сел в Челябинске из-за разгерметизации

Пассажирский самолёт турецкой авиакомпании Onur Air совершил вынужденную посадку в Челябинске из-за разгерметизации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта.

Уточняется, что инцидент произошёл вечером 20 мая. Самолёт лете из Антальи

«Пассажиров разместили в терминалах аэропорта, пассажиров с детьми — в гостинице. Было организовано питание, всю ночь с пассажирами работала скорая помощь», — сказал представитель аэропорта.

Утром 21 мая в аэропорт прибыл резервный борт.