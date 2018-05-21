Самолёт турецкой авиакомпании экстренно сел в Челябинске из-за разгерметизации 

Пассажирский самолёт турецкой авиакомпании Onur Air совершил вынужденную посадку в Челябинске из-за разгерметизации.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта.
Уточняется, что инцидент произошёл вечером 20 мая. Самолёт лете из Антальи.
«Пассажиров разместили в терминалах аэропорта, пассажиров с детьми — в гостинице. Было организовано питание, всю ночь с пассажирами работала скорая помощь», — сказал представитель аэропорта.
Утром 21 мая в аэропорт прибыл резервный борт.
Ранее транспортная прокуратура начала проверку в связи с аварийной посадкой самолёта во Внукове 19 мая.