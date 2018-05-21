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В Якутске сняли режим ЧС, введенный из-за паводка
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В Якутске сняли режим ЧС, введенный из-за паводка 

РИА Новости 52 минуты назад
ХАБАРОВСК, 21 мая — РИА Новости. Режим ЧС, который 15 мая был введен в городе Якутске из-за повышения уровня воды в реке Лена, снят в понедельник после стабилизации обстановки, сообщил в Instagram мэр города Айсен Николаев.
Ранее сообщалось, что из-за паводка в нескольких районах Якутии было подтоплено около 30 населенных пунктов, в зоне подтопления оказались более 3,3 тысячи человек. Ущерб от стихии превысил 300 тысяч рублей.
У поселка Табага, входящего в Якутск, образовался ледовый затор, для разрушения которого задействовали ледокол.
"Режим ЧС в Якутске снят. Во всех населенных пунктах городского округа наблюдается устойчивое падение уровня воды. Большое спасибо всем тем, кто в течение этой непростой недели круглосуточно обеспечивал безопасность людей. Благодаря их уверенным действиям, мы сегодня можем говорить, что паводок в Якутске прошел без существенных потерь", — сообщил Николаев.
Публикация от Айсен Сергеевич Николаев (@nikolaev_aisen)
20 Май 2018 в 9:37 PDT  Он отметил, что сейчас предстоит работа по ликвидации последствий паводка и возмещению ущерба. Она будет вестись в штатном режиме.
Режим ЧС в республике Саха (Якутия) сохраняется.
По данным МЧС, в понедельник на Лене в Хангаласском, Намском, Кобяйском районах остаются подтопленным четыре населенных пункта: Октемцы, Хоточчу, Арбын (Сыаганнах), Кальвица. В воде 164 дворовые территории, с населением 467 человек. Из мест подтопления отселено более 330 человек.
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