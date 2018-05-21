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На Сахалине загорелась кровля десятиэтажного здания
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На Сахалине загорелась кровля десятиэтажного здания 

РИА Новости 59 минут назад
Кровля 10-этажного жилого здания горит на Сахалине на площади 700 кв м, организована эвакуация людей, данных о пострадавших пока нет — МЧС
РИА Новости
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