На Сахалине загорелась кровля десятиэтажного здания 

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Более 1200 возгораний сухой травы зафиксировали в Подмосковье в 2018 году

На Гавайях из-за извержения вулкана пострадал человек

Три человека погибли и более 8 тысяч пострадали из-за шторма в Шри-Ланке