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На Сахалине загорелась кровля десятиэтажного здания
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На Сахалине загорелась кровля десятиэтажного здания
РИА Новости
59 минут назад
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Кровля 10-этажного жилого здания горит на Сахалине на площади 700 кв м, организована эвакуация людей, данных о пострадавших пока нет —
МЧС
РИА Новости
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