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В Челябинске готовятся к новому шторму
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В Челябинске готовятся к новому шторму 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Глава Челябинска Евгений Тефтелев поручил главам районов быть готовыми к новому штормовому предупреждению, об этом шла речь на аппаратном совещании в городской администрации в понедельник, 21 мая.
Сейчас в Челябинске устраняют последствия порывистого ветра, бушевавшего в минувшее воскресенье. В городе зафиксировано не менее пяти случаев падения деревьев. Тефтелев отметил, что в Челябинск может прийти ураган, недавно прошедший по Екатеринбургу.
Добавим, что синоптики на день 21 мая обещают челябинцам облачную погоду с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, грозу, а также ветер юго-западного направления с переходом на северо-западное и с отдельными порывами до 14 м/с. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до +21 градуса.
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