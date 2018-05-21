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Площадь лесных пожаров в России увеличилась за выходные в десять раз
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Площадь лесных пожаров в России увеличилась за выходные в десять раз 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 21 мая — РИА Новости. Лесопожарные силы за сутки потушили в регионах России 143 пожара, еще 55 продолжают полыхать на площади в 20,7 тысячи гектаров, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».
Сообщалось, что на 00.00 мск 18 мая в России горело 23 лесных пожара на площади чуть более 2 тысяч гектаров.
"За прошедшие сутки в России лесопожарными силами и привлеченными лицами ликвидировано 143 лесных пожара на площади 9516 гектаров. На 00.00 мск 21 мая на территории РФ действовало 55 лесных пожаров на площади 20 тысяч 689 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.
В том числе горело 20 пожаров на землях лесного фонда в Забайкальском крае, 12 — в Приамурье, в том числе один в заповеднике «Норский», 3 — в Бурятии, 9 — в Хабаровском крае, 2 — в Свердловской области, 2 — в ЕАО, в том числе один — в заповеднике «Бастак», по одному — в Челябинской, Курганской областях и в Дагестане.
Еще четыре пожара полыхали на землях иных категорий в Амурской области.
На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда горит 4 очага в Хабаровском крае и один в Бурятии. Их не тушат, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
Режим ЧС действует на всей территории Забайкальского края, в 1 муниципальном районе Республики Бурятия. Особый противопожарный режим введен в 41 субъекте РФ.
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