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В Новосибирской области ураган повредил кровли школ и обесточил десятки населенных пунктов
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В Новосибирской области ураган повредил кровли школ и обесточил десятки населенных пунктов 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Штормовой ветер в Новосибирской области в ночь на субботу сорвал кровли с трех школ и детского сада, повалил деревья и обесточил десятки населенных пунктов. Устранение последствий продолжается, сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.
"Экстренное предупреждение подтвердилось. В период с 21:00 18 мая по 04:00 утра 19 мая в результате порывов ветра происходили кратковременные отключения электроснабжения, …падения деревьев, повреждение кровель трех социально значимых объектов и одного жилого дома", — сказал Орлов.
Как уточнил и. о. министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук, ураганом сорвало кровлю спортивной школы в селе Баган. Кроме того, частично повреждена кровля на двух школах в Венгеровском районе и детском саду в Убинском районе области.
В Новосибирске, по данным мэра Анатолия Локтя, сильный ветер опрокинул остановочный павильон в Советском районе, повредил кровли пяти конструкций, повалил семь деревьев. Отмечались обрывы воздушных линий электроснабжения. «Все нарушения ликвидированы в установленные сроки, пострадавших в этих происшествиях нет», — сказал он.
И. о. министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов сообщил, что самое продолжительное отключение электроэнергии коснулось 32 населенных пунктов в Барабинском районе. Они оставались без света от 2 до 5 часов.
18 мая синоптики предупреждали о штормовом ветре в нескольких регионах Западной Сибири.
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