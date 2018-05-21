Опубликованы кадры спасения 100 жилых домов от природного пожара в Курганской области

Сотрудники МЧС локализовали природный пожар в Мишкинском районе Курганской области . Распространение огня угрожало населенному пункту Мыркайское, сообщили «360» в областной оперативной группе.

Сильные порывы ветра препятствовали ликвидации крупного возгорания. Спасателям удалось уберечь от огня около 100 жилых домов. В итоге сгорело 27 строений, из которых 14 жилых домов. В них проживали 36 человек, в том числе четыре ребенка. В настоящее время все они размещены у родственников.

На месте тушения были задействованы 36 человек и 13 единиц техники. По состоянию на 00:30 пожар локализован, дальнейшего распространения огня нет. Работы продолжаются.