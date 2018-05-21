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В результате крупного пожара в Курганской области погиб один человек и сгорели 14 домов
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В результате крупного пожара в Курганской области погиб один человек и сгорели 14 домов 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В результате крупного пожара в селе Мыркайском Курганской области погиб один человек, 14 жилых домов уничтожены огнем, [сообщает] (https://ura.news/news/1052335588) URA.RU со ссылкой на региональное управление СКР.
В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будет установлена причина смерти мужчины и все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которую возглавил первый заместитель руководителя следственного управления Дмитрий Цымбаленко.
Ликвидация пожара продолжается. Силы и средства направлены на тушение лесного фонда площадью около 100 гектаров и на защиту села от огня. Пожар произошел в Мишкинском районе накануне, 20 мая. Огнем уничтожено 27 строений, в том числе 14 жилых домов. Без крова остались 36 человек, которых временно разместили у родственников.
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