Один человек погиб при пожаре, уничтожившем 14 жилых домов в курганском селе

МОСКВА , 21 мая. / ТАСС /. Один человек погиб в результате пожара, который произошел в ночь на понедельник в селе Мыркайском Мишкинского района Курганской области . Пожар уничтожил 27 строений, в том числе 14 жилых домов, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"После тушения пожара 21 мая около 02:00 (00:00 мск) в доме по улице Центральная обнаружено тело пенсионера с термическими повреждениями. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с первым заместителем руководителя следственного управления", — говорится в сообщении.

Распространение пожара удалось остановить в 22:30 мск. В домах проживали 36 человек, в том числе четверо детей. Сейчас они разместились у родственников. Власти региона окажут материальную помощь пострадавшим при пожаре в селе Мыркайском.