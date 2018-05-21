Более десятка жилых домов сгорели в курганском селе из-за лесного пожара

МОСКВА , 21 мая. / ТАСС /. Более десятка жилых домов сгорели в ночь на понедельник в селе Мыркайском Мишкинского района Курганской области из-за лесного пожара, распространившегося на населенный пункт. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В ночь на 21 мая губернатор Алексей Кокорин выехал в село Мыркайское Мишкинского района. Здесь вспыхнул серьезный пожар — огонь пришел в населенный пункт из ближайшего леса. До половины первого ночи спасатели боролись с пожаром, в результате его удалось остановить. Однако огонь успел уничтожить 27 строений, 14 из которых — жилые дома", — говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС России по региону, в домах проживали 36 человек. «Работы по устранению последствий пожара продолжаются. Сейчас пострадавшие разместились у родственников», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщается на сайте департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, за прошедшие сутки зафиксировано 29 лесных пожаров общей площадью более 825 га.