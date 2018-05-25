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В июне в Алтайском крае пострадавшие от паводка получат компенсации
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В июне в Алтайском крае пострадавшие от паводка получат компенсации 

АиФ — Алтай 43 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
В первой декаде июня в Алтайском крае начнут выплачивать компенсации пострадавшим от паводка.
Господдержку получат 18193 жителя 23 муниципалитетов, которые в марте 2018 года оказались в зоне подтопления. Тем, кто полностью лишился имущества из-за удара стихии, выплатят по 100 тысяч рублей, частично утратившим имущество — по 50 тысяч рублей. По 10 тысяч рублей получат жители в форме единовременной помощи.
По данным Минтрудсоцзащиты, сейчас специалисты занимаются организацией процедуры оказания материальной помощи.
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