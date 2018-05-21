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Жители Мехико покинули дома из-за землетрясения магнитудой 5,6
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Жители Мехико покинули дома из-за землетрясения магнитудой 5,6 

Российская Газета 1 час назад
На юго-западе Мексики в воскресенье вечером произошло землетрясение магнитудой 5,6. В столице страны сработала система оповещения.
"Землетрясение магнитудой 5,6 в 56 км к северо-западу от Ометепека, Герреро, на глубине 10 км", — приводит ТАСС сообщение Национальной сейсмологической службы.
Подземный толчок в Мехико практически не ощущался, однако многие граждане покинули свои дома. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.
В сентябре прошлого года Мексика пережила два мощных землетрясения. В результате удара стихии 7 сентября (магнитудой 8,2) в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско погибли 102 человека. Жертвами землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего 19 сентября, стали 369 человек, в том числе 228 жителей Мехико. Подземные толчки повредили свыше 180 тысяч домов и квартир.
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