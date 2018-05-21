Во время шторма на Шри‐Ланке погибли три человека

Три человека погибли во время штормового ветра и ливней на Шри-Ланке . Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Центр ликвидации последствий стихийных бедствий.

Штормом были разрушены более 200 домов. В общей сложности в результате стихийного бедствия пострадали около восьми тысяч человек.

Также отмечается, что в ближайшее время в регионе ожидается ухудшение погодных условий.