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Во время шторма на Шри‐Ланке погибли три человека
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Во время шторма на Шри‐Ланке погибли три человека 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Три человека погибли во время штормового ветра и ливней на Шри-Ланке. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Центр ликвидации последствий стихийных бедствий.
Штормом были разрушены более 200 домов. В общей сложности в результате стихийного бедствия пострадали около восьми тысяч человек.
Также отмечается, что в ближайшее время в регионе ожидается ухудшение погодных условий.
Шторм на Манхэттэне меньше чем за час накрыл город. Стихия обрушилась во вторник, 15 мая. В результате сотни домов остались без света. Кроме того, непогода внесла свои коррективы в работу транспорта и железной дороги в штате Нью-Йорк.
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