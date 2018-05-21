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В префектуре Фукусима уберут 80 процентов радиационных датчиков
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В префектуре Фукусима уберут 80 процентов радиационных датчиков 

Российская Газета 31 минуту назад
Установленные в префектуре Фукусима радиационные датчики за 7 лет выходили из строя почти четыре тысячи раз. В частности, были проблемы с передачей данных в главный центр мониторинга.
На устранение неполадок каждый год Япония тратила 4,5 миллиона долларов. Комитет по контролю за ядерной энергетикой объявил о намерении убрать до конца 2020 года 80 процентов датчиков. Речь идет о местах, где давно фиксируется устойчиво низкий уровень радиации.
Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года. После ЧП в детских садах, школах, жилых районах и других местах на северо-востоке Японии были установлены специальные датчики, фиксирующие уровень радиации. Всего работают почти 3 тысячи подобных устройств, пишет ТАСС.
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