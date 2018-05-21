Частный вертолет забрал людей с потерпевшего крушение в Хабаровском крае вертолета

Частный вертолет Ми-2, вылетевший за людьми с потерпевшего крушение вертолета в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края , забрал их из зимовья. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) села Чумикан.

«Вертолет Ми-2 забрал двух человек из зимовья в ущелье у устья ручья Джегдагле, впадающего в Шевли, где они находились после крушения вертолета, и погибшего. Летят в поселок городского типа Экимчан Амурской области . К 10 часам (03:00 мск) будут на месте», — сказал диспетчер ЕДСС.

Частный вертолет «Газель 342» совершил жесткую посадку в районе слияния рек Шевли и Уда в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. По предварительным данным, на борту находилось три человека, вертолет после посадки воспламенился, люди успели эвакуироваться, однако по дороге к рядом стоящему охотничьему домику, в километре от места происшествия, у одного человека случился сердечный приступ, в результате чего он скончался. Два человека дошли до зимовья в 250 км от Чумикана. Из села за ними вылетел частный вертолет.

Тугуро-Чумиканский район — один из отдаленных районов Хабаровского края, приравнен к районам крайнего севера, в его состав входят Шантарские острова.