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Наступившая неделя принесет на Кубань дожди и ливни в градом
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Наступившая неделя принесет на Кубань дожди и ливни в градом 

АиФ-Кубань 48 минут назад
Фото: АиФ-Кубань
В отдельных пунктах при грозе усилится ветер
Наступившая неделя принесет на Кубань дожди и ливни с градом.
Уже сегодня, 21 мая, в Краснодаре ожидается кратковременный дождь. Ветер западный, с усилением до 10 м/с. Дневная температура в столице Кубани поднимется до 27 градусов тепла.
По прогнозам краевого гидрометцентра, по краю пройдут ливни с градом. Но будет жарко — до 30 градусов. На Черноморском побережье тоже ожидаются дожди, при грозе ветер усилится до 12-14 м/с. Днем до 27 градусов.
22 и 23 мая в регионе небо по-прежнему будет затянуто тучами, дожди продолжатся, в отдельных районах пройдут ливни с градом. Ветер при грозе с порывами до 17 м/с. Днем столбики термометров покажут до 28°, местами до 31°, на Черноморском побережье вновь до 27°.
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