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В МЧС рассказали подробности инцидента с вертолётом в Хабаровске
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В МЧС рассказали подробности инцидента с вертолётом в Хабаровске 

RT на русском 58 минут назад
В ГУ МЧС России по Хабаровскому краю рассказали подробности инцидента с вертолётом в регионе. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«По предварительным данным, на борту находились три человека. Во время жёсткой посадки воздушное судно воспламенилось. Люди успели эвакуироваться до того, как вертолёт загорелся. По дороге к рядом стоящему охотничьему домику, в километре от места происшествия, у одного человека случился сердечный приступ, в результате чего он скончался», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что при жёсткой посадке частного вертолёта в Хабаровском крае погиб человек.
В 2017 году Newinform сообщал, что густой туман помешал борту из Москвы совершить посадку в Мурманске.
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