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Kyodo: в системе наблюдения за уровнем радиации в Фукусиме зафиксировано четыре тысячи сбоев
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Kyodo: в системе наблюдения за уровнем радиации в Фукусиме зафиксировано четыре тысячи сбоев 

Newsru.com 50 минут назад
Фото: Newsru.com
На приборах для мониторинга уровня радиации, установленных в японской префектуре Фукусима после аварии на одноименной АЭС в 2011 году, выявлено около четырех тысяч сбоев. Власти планируют значительно сократить количество этих устройств.
Контроль за приборами осуществляет Организация по атомному надзору (Nuclear Regulation Authority, NRA). В год на их содержание из бюджета уходит 4,5 млн долларов (около 500 млн йен), сообщает
Kyodo
Всего в рамках программы мониторинга, запущенной в 2013 году, было установлено около трех тысяч устройств для измерения уровня радиации. В частности, их размещают в детских садах и школах.
Как сообщил знакомый с ситуацией источник Kyodo, за пять лет работы приборов было зафиксировано около 3 955 сбоев. К примеру, устройства иногда не могут передать данные или выдают неверные показатели.
До конца 2020 финансового года NRA планирует демонтировать 80% этих устройств в районах, где уровень радиации упал или стабилизировался.
Власти и местные жители в некоторых из этих районов выступают против планов убрать приборы мониторинга, высказывая опасения за свое здоровье.
В марте 2011 года у северо-восточного побережья острова Хонсю произошло самое страшное за всю историю Японии стихийное бедствие. Землетрясение магнитудой 9,0 вызвало разрушительные цунами, которые стерли с лица земли ряд населенных пунктов. Число погибших и пропавших без вести оценивается почти в 18,5 тысячи человек.
Удар стихии 2011 года вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения АЭС «Фукусима-1». На трех энергоблоках произошло расплавление топлива. Обширные территории подверглись радиоактивному заражению, из района расположения станции были эвакуированы десятки тысяч людей.
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