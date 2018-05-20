Kyodo: в системе наблюдения за уровнем радиации в Фукусиме зафиксировано четыре тысячи сбоев

На приборах для мониторинга уровня радиации, установленных в японской префектуре Фукусима после аварии на одноименной АЭС в 2011 году, выявлено около четырех тысяч сбоев. Власти планируют значительно сократить количество этих устройств.

Контроль за приборами осуществляет Организация по атомному надзору (Nuclear Regulation Authority, NRA). В год на их содержание из бюджета уходит 4,5 млн долларов (около 500 млн йен), сообщает

Kyodo

Всего в рамках программы мониторинга, запущенной в 2013 году, было установлено около трех тысяч устройств для измерения уровня радиации. В частности, их размещают в детских садах и школах.

Как сообщил знакомый с ситуацией источник Kyodo, за пять лет работы приборов было зафиксировано около 3 955 сбоев. К примеру, устройства иногда не могут передать данные или выдают неверные показатели.

До конца 2020 финансового года NRA планирует демонтировать 80% этих устройств в районах, где уровень радиации упал или стабилизировался.

Власти и местные жители в некоторых из этих районов выступают против планов убрать приборы мониторинга, высказывая опасения за свое здоровье.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья острова Хонсю произошло самое страшное за всю историю Японии стихийное бедствие. Землетрясение магнитудой 9,0 вызвало разрушительные цунами, которые стерли с лица земли ряд населенных пунктов. Число погибших и пропавших без вести оценивается почти в 18,5 тысячи человек.

Удар стихии 2011 года вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения АЭС «Фукусима-1». На трех энергоблоках произошло расплавление топлива. Обширные территории подверглись радиоактивному заражению, из района расположения станции были эвакуированы десятки тысяч людей.