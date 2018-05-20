Явление «еще хуже тайфуна» обрушится на Приморье

Серьезное ухудшение погоды ожидается в Приморье на этой неделе, в крае может повториться ситуация с аномальными потопам в прошлом августе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на блог «Погода 25 регион».

По данным прогнозов, во вторник на большей части края обойдется без осадков, лишь вечером с подходом атмосферного фронта местами на юго-западе уже возможен дождь.

«Но во вторник ожидается очень сильный ветер, особенно от Владивостока в сторону Ханки , а на побережье до штормового. Так что будьте готовы к такому повороту событий», — отмечает эксперт.

В среду на край будет оказывать влияние активный и по своему охвату обширный атмосферный фронт. Он принесет в край дожди местами сильный ливневого характера с грозами, дожди пройдут на всей территории края.

«Хоть фронт через край пройдет быстро, но он может спровоцировать резкое локальное поднятие рек с подтоплением местами автодорог и сельхоз угодий. Подобные фронты при обострение у меня вызывают опасения, т.к. они могут принести столько осадков, что не каждый тайфун может принести в край. Далеко ходить не нужно — пример август прошлого года. Это не означает, что такой же сценарий в этот раз будет, но лучше быть на чеку», — пишет эксперт.

По его словам, в четверг через край будет смещаться другой фронтальный раздел, но менее активный. Он также вызовет в крае дожди различной интенсивности с грозами, основная зона осадков — это центральные и северные районы края, ветреная погода по-прежнему сохранится. В пятницу в крае также высока вероятность кратковременных дождей с грозами, но их площадь будет небольшой, поэтому на большей части края обойдется без осадков.