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Явление «еще хуже тайфуна» обрушится на Приморье
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Явление «еще хуже тайфуна» обрушится на Приморье 

Primpress 54 минуты назад
Фото: Primpress
Серьезное ухудшение погоды ожидается в Приморье на этой неделе, в крае может повториться ситуация с аномальными потопам в прошлом августе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на блог «Погода 25 регион».
По данным прогнозов, во вторник на большей части края обойдется без осадков, лишь вечером с подходом атмосферного фронта местами на юго-западе уже возможен дождь.
«Но во вторник ожидается очень сильный ветер, особенно от Владивостока в сторону Ханки, а на побережье до штормового. Так что будьте готовы к такому повороту событий», — отмечает эксперт.
В среду на край будет оказывать влияние активный и по своему охвату обширный атмосферный фронт. Он принесет в край дожди местами сильный ливневого характера с грозами, дожди пройдут на всей территории края.
«Хоть фронт через край пройдет быстро, но он может спровоцировать резкое локальное поднятие рек с подтоплением местами автодорог и сельхоз угодий. Подобные фронты при обострение у меня вызывают опасения, т.к. они могут принести столько осадков, что не каждый тайфун может принести в край. Далеко ходить не нужно — пример август прошлого года. Это не означает, что такой же сценарий в этот раз будет, но лучше быть на чеку», — пишет эксперт.
По его словам, в четверг через край будет смещаться другой фронтальный раздел, но менее активный. Он также вызовет в крае дожди различной интенсивности с грозами, основная зона осадков — это центральные и северные районы края, ветреная погода по-прежнему сохранится. В пятницу в крае также высока вероятность кратковременных дождей с грозами, но их площадь будет небольшой, поэтому на большей части края обойдется без осадков.
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