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Рейс из Петербурга в Мирный вылетел с шестичасовой задержкой
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Рейс из Петербурга в Мирный вылетел с шестичасовой задержкой 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Рейс Санкт-Петербург — Москва — Мирный, который был отложен в воскресенье из-за обнаружения неисправности двигателя при взлете самолета, отправлен из Пулково спустя почти 6 часов — в 19:27 мск. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».
"Самолет вылетел, как указано на табло, в 19:27 часов мск", — сказали в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе управляющей компании ТАСС рассказали, что в воскресенье днем у самолета, который должен был следовать по маршруту Петербург — Внуково — Мирный, при разгоне произошла неисправность одного из двигателей, командир прервал взлет. На борту лайнера находились 156 пассажиров.
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