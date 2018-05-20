Рейс из Петербурга в Мирный вылетел с шестичасовой задержкой 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Рейс Санкт-Петербург — Москва — Мирный, который был отложен в воскресенье из-за обнаружения неисправности двигателя при взлете самолета, отправлен из Пулково спустя почти 6 часов — в 19:27 мск. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».
"Самолет вылетел, как указано на табло, в 19:27 часов мск", — сказали в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе управляющей компании ТАСС рассказали, что в воскресенье днем у самолета, который должен был следовать по маршруту Петербург — Внуково — Мирный, при разгоне произошла неисправность одного из двигателей, командир прервал взлет. На борту лайнера находились 156 пассажиров.