Ещё
В результате шторма на Шри-Ланке погибли три человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В результате шторма на Шри-Ланке погибли три человека 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Три человека погибли во время штормового ветра и ливней на Шри-Ланке, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на Центр ликвидации последствий стихийных бедствий.
Более 200 домов были разрушены стихией. Всего в результате шторма пострадали около 8 тысяч человек.
Отмечается, что в ближайшее время в регионе ожидается ухудшение погодных условий.
Ранее стало известно, что более 30 человек погибли в Индии в результате гроз, сопровождавшихся ливнями и сильным ветром.
Также СМИ сообщили, что не менее 9 человек погибли, 28 получили ранения в результате песчаной бури и грозовых ливней, обрушившихся на индийский штат Уттар-Прадеш.
Газета.Ru: последние новости
Посольство выясняет, находились ли на борту разбившегося на Кубе самолета россияне На Ладоге испытывают "Ураган" Названо количество человек на борту рухнувшего Boeing в Гаване
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Очевидцы сообщили о подземном взрыве в центре Москвы47
Россия нашла новый козырь в войне санкций999
Ротенберг сказал, сколько простоит Крымский мост938
Россияне отказываются от зарубежных туров385
Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл9
Видео
01:39
На Украине назвали Крымский мост «бутафорией»
В мире Украина
04:06
Украина выйдет из всех договоров СНГ
Украина В мире
00:15
Бородину затравили после личной трагедии
Шоу-бизнес
12:21
Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
Шоу-бизнес
00:12
«Жалко, машину разбил»: водитель BMW убил инвалида
Происшествия
00:43
Xiaomi Mi 8 может получить сканер отпечатков пальцев в дисплее
Гаджеты Наука и техника
00:32
Ветер снес крышу ТЦ под Екатеринбургом
Происшествия Пожары
00:24
Порошенко нашел способ ослабить Россию
Украина В мире
01:27
На Украине представили беспилотник «на поводке»
Армия Оружие
00:09
В Ангарске выпал снег
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение