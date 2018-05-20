В результате шторма на Шри-Ланке погибли три человека

Три человека погибли во время штормового ветра и ливней на Шри-Ланке , сообщает "Синьхуа" со ссылкой на Центр ликвидации последствий стихийных бедствий.

Более 200 домов были разрушены стихией. Всего в результате шторма пострадали около 8 тысяч человек.

Отмечается, что в ближайшее время в регионе ожидается ухудшение погодных условий.

Ранее стало известно, что более 30 человек погибли в Индии в результате гроз, сопровождавшихся ливнями и сильным ветром.

Также СМИ сообщили, что не менее 9 человек погибли, 28 получили ранения в результате песчаной бури и грозовых ливней, обрушившихся на индийский штат Уттар-Прадеш.