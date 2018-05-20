Три человека погибли и более 8 тысяч пострадали из-за шторма в Шри-Ланке

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Три человека погибли и более восьми тысяч пострадали из-за сильных ливней и штормового ветра, которые обрушились на Шри-Линку в ночь на воскресенье, передает агентство Синьхуа со ссылкой на Центр ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

Трое человек погибли от ударов молнии на востоке прибрежного города Тринкомали и в районе города Бадулла в центральной части Шри-Ланки. По меньшей мере 252 человека были эвакуированы из своих домов за эту неделю в связи с тем, что более 200 домов были разрушены или сильно повреждены из-за непогоды.

В Шри-Ланке начался ежегодный период муссонных дождей. Метеорологические службы страны сообщают, что количество осадков в некоторых районах может превысить 150 миллиметров.

"Если дожди продолжатся, три главные реки страны выйдут из берегов и затопят близлежащие районы", — сказал агентству представитель центра Прадип Кодиппили, добавив, что население призывают быть готовыми к эвакуации, опасаться оползней и обвалов.

Более 200 человек погибли и 78 пропали без вести, когда юго-западные муссоны стали причиной сильных наводнений и оползней в Шри-Ланке в 2017 году.