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На Шри-Ланке из-за сильных ливней погибли пять человек
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На Шри-Ланке из-за сильных ливней погибли пять человек 

РИА Новости 21 мая 2018
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Не менее пяти человек погибли из-за сильных ливней и штормового ветра, которые обрушились на Шри-Ланку в ночь на воскресенье, сообщает местное издание Colombo Page со ссылкой на пресс-службу полиции.
Ранее сообщалось, что трое человек погибли от ударов молнии на востоке прибрежного города Тринкомали и в районе города Бадулла в центральной части Шри-Ланки. По меньшей мере 252 человека были эвакуированы из своих домов за эту неделю в связи с тем, что более 200 домов были разрушены или сильно повреждены из-за непогоды.
Как сообщает пресс-служба полиции, два человека погибли от ударов молнии в населенном пункте Великанда и еще один в городе Хорана. Также один человек погиб при падении дерева в Бадалкумбуре. Пятый человек погиб при падении земляной насыпи на его дом в городе Булаткохупития.
В Шри-Ланке начался ежегодный период муссонных дождей. Метеорологические службы страны сообщают, что количество осадков в некоторых районах может превысить 150 миллиметров.
Более 200 человек погибли и 78 пропали без вести, когда юго-западные муссоны стали причиной сильных наводнений и оползней в Шри-Ланке в 2017 году.
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