В результате жесткой посадки Су-29 в Ленинградской области погиб человек

Один человек погиб в результате жесткой посадки летательного аппарата Су-29 в Ломоносовском районе Ленинградской области , сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС "При жесткой посадке в районе населенного пункта Ломаха погиб один человек", — сказал он. Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются. В апреле два человека погибли при падении частного легкомоторного самолета в Хакасии До этого в Липецкой области разбился легкомоторный самолет, в результате также погибли два человека. Причиной крушения самолета в Липецкой области могли стать техническая неисправность и ошибка пилотирования.