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В результате жесткой посадки Су-29 в Ленинградской области погиб человек
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В результате жесткой посадки Су-29 в Ленинградской области погиб человек 

Газета.Ru 1 час назад
Один человек погиб в результате жесткой посадки летательного аппарата Су-29 в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.
"При жесткой посадке в районе населенного пункта Ломаха погиб один человек", — сказал он.
Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются.
В апреле два человека погибли при падении частного легкомоторного самолета в Хакасии.
До этого в Липецкой области разбился легкомоторный самолет, в результате также погибли два человека. Причиной крушения самолета в Липецкой области могли стать техническая неисправность и ошибка пилотирования.
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