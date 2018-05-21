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Рабочая неделя на Кубани вновь начинается с дождей
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Рабочая неделя на Кубани вновь начинается с дождей 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 21 мая — Новая Кубань. В Краснодарском крае в понедельник, 21 мая, ожидаются кратковременные осадки, в отдельных пунктах — ливни с грозой. В утренние и вечерние часы возможен туман. Температура воздуха ночью 12-17°С, днем отметки термометров покажут 23-28°С, местами воздух прогреется до 30°С. Ветер западного нападения с порывами до 17 м/с.
На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, днем с грозой. Температура воздуха ночью 15-20°С, днем 22-27°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.
В Краснодаре ожидается +25°С днем, ночью +16°С. В течение дня в краевой столице ожидается кратковременный дождь.
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