На Кубани вновь ожидаются ливни с грозой

Краснодар . 22 мая — Новая Кубань. В Краснодарском крае 22 мая прогнозируются кратковременные осадки, местами с грозой. Ветер северных направлений, во время грозы порывы усилятся до 17 м/с.

Температура воздуха ночью 12-17°С, днем 24-29°С. На Черноморском побережье температура воздуха ночью 13-18°С, днем 22-27°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.

В Краснодаре сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем поднимется до +22°С, ночью отметки термометров опустятся до +15°С. В краевой столице дожди будут идти вплоть до воскресенья.

На Кубани прогноз погоды на ближайшие дни таков: осадки, грозы, по южной половине регионе возможен град. Температура воздуха ночью 13-18°С, днем 24-29°С, местами воздух прогреется до +32°С.