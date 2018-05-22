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На Кубани вновь ожидаются ливни с грозой
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На Кубани вновь ожидаются ливни с грозой 

Новая Кубань 55 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 22 мая — Новая Кубань. В Краснодарском крае 22 мая прогнозируются кратковременные осадки, местами с грозой. Ветер северных направлений, во время грозы порывы усилятся до 17 м/с.
Температура воздуха ночью 12-17°С, днем 24-29°С. На Черноморском побережье температура воздуха ночью 13-18°С, днем 22-27°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.
В Краснодаре сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем поднимется до +22°С, ночью отметки термометров опустятся до +15°С. В краевой столице дожди будут идти вплоть до воскресенья.
На Кубани прогноз погоды на ближайшие дни таков: осадки, грозы, по южной половине регионе возможен град. Температура воздуха ночью 13-18°С, днем 24-29°С, местами воздух прогреется до +32°С.
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