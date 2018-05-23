МЧС предупреждает, Кубань продолжат заливать сильные дожди.
23 и 24 мая в разных районах края ожидаются ливни, местами с грозой и градом. Ветер может усилиться до 20-22 м/с.
Из-за обильных осадков уровень рек в юго-восточной части Краснодарского края и Республики Адыгея может подняться выше благоприятных отметок, сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.
В Краснодаре 23 мая прогнозируют облачную погоду, температура воздуха прогреется до 30 градусов тепла. 24 мая в столице края обещают дождь, станет чуть прохладнее — до + 28 градусов.