МЧС предупреждает, Кубань продолжат заливать сильные дожди

МЧС предупреждает, Кубань продолжат заливать сильные дожди.

23 и 24 мая в разных районах края ожидаются ливни, местами с грозой и градом. Ветер может усилиться до 20-22 м/с.

Из-за обильных осадков уровень рек в юго-восточной части Краснодарского края Республики Адыгея может подняться выше благоприятных отметок, сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.