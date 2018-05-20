Вертолет эвакуировал ребенка с электротравмой из поселка Настасино 

Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуирует из поселка Настасино двухлетнего ребенка с электротравмой. Об этом телеканалу «360» сообщили в пресс службе Департамента ГОЧСиПБ.
«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуирует из деревни Настасьино ребенка двух лет с электротравмой в специализированное лечебное учреждение Москвы», — говорится в сообщении.
На борту пострадавшего малыша сопровождает авиационная медицинская бригада.
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