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Вертолет эвакуировал ребенка с электротравмой из поселка Настасино
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Вертолет эвакуировал ребенка с электротравмой из поселка Настасино 

360tv.ru 1 час назад
Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуирует из поселка Настасино двухлетнего ребенка с электротравмой. Об этом телеканалу «360» сообщили в пресс службе Департамента ГОЧСиПБ.
«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуирует из деревни Настасьино ребенка двух лет с электротравмой в специализированное лечебное учреждение Москвы», — говорится в сообщении.
На борту пострадавшего малыша сопровождает авиационная медицинская бригада.
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