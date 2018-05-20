Вертолет эвакуировал ребенка с электротравмой из поселка Настасино

Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуирует из поселка Настасино двухлетнего ребенка с электротравмой. Об этом телеканалу «360» сообщили в пресс службе Департамента ГОЧСиПБ.

«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуирует из деревни Настасьино ребенка двух лет с электротравмой в специализированное лечебное учреждение Москвы », — говорится в сообщении.

На борту пострадавшего малыша сопровождает авиационная медицинская бригада.