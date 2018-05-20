Возможны новые отключения: ураган оставил без света 30 тысяч свердловчан

Сегодня днём на территории всей Свердловской области прошёл мощный грозовой цикл, который сопровождался шквалистым ветром порывами до 27 м/с. Из-за урагана и ливня во многих городах региона произошли аварии, в следствие которых без электроснабжения остались населённые пункты в Артинском, Красноуфимском, Михайловском, Первоуральском, Ревдинском, Сысертском и Белоярском районах. Всего, по данным энергетиков, без света сидят 30 тысяч человек.

— Энергетики оценивают объем погашенной нагрузки, так как технологические нарушения произошли как на линиях электропередачи классом напряжения 110 — 35 кВ, так и на распределительных сетях. По первым данным без электроснабжения находится около 30 тысяч человек, — сообщили в пресс-службе «МРСК Урала»

Сейчас грозовой фронт уже перешёл на восток области, где продолжают фиксироваться отключения. На места аварий выехали ремонтные бригады, а специалисты филиала «Свердловэнерго» в это же время пытаются подключить потребителей к резервным схемам электроснабжения.

Ситуацию на контроле держит областное управление МЧС . Все силы и средства ведомства приведены в режим «Повышенной готовности».

Мониторинг складывающейся обстановки ведёт центр управления в кризисных ситуациях. Информацию обо всём, что происходит в регионе, собирает и E1.RU. В режиме онлайн мы сообщаем о последствиях непогоды: смотрите и делитесь с нами своей информацией.