На Урале около 30 тысяч человек остались без света из-за грозы

Свердловской области жители ряда населённых пунктов остались без электричества из-за прохождения грозового циклона и шквалистого ветра. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.

На объектах электросетевого хозяйства региона зафиксировали технологические нарушения.

«Без электроснабжения остались населённые пункты в Артинском, Красноуфимском, Михайловском, Первоуральском, Ревдинском, Сысертском и Белоярском районах», — заявили в МЧС.

На места инцидентов выехали аварийно-восстановительные бригады. Энергетики оценивают объём погашенной нагрузки.

По предварительным данным, без электроснабжения находятся около 30 тыс. человек.

«Грозовой фронт в настоящий момент переместился с юга на восток области. И фиксируются новые отключения», — отметили в спасательном ведомстве.