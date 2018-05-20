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На Урале около 30 тысяч человек остались без света из-за грозы
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На Урале около 30 тысяч человек остались без света из-за грозы 

RT на русском 38 минут назад
Фото: НАША ГАЗЕТА
В Свердловской области жители ряда населённых пунктов остались без электричества из-за прохождения грозового циклона и шквалистого ветра. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.
На объектах электросетевого хозяйства региона зафиксировали технологические нарушения.
«Без электроснабжения остались населённые пункты в Артинском, Красноуфимском, Михайловском, Первоуральском, Ревдинском, Сысертском и Белоярском районах», — заявили в МЧС.
На места инцидентов выехали аварийно-восстановительные бригады. Энергетики оценивают объём погашенной нагрузки.
По предварительным данным, без электроснабжения находятся около 30 тыс. человек.
«Грозовой фронт в настоящий момент переместился с юга на восток области. И фиксируются новые отключения», — отметили в спасательном ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области без света остались 17 тыс. человек.
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