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Возможны новые отключения: ураган оставил без света 30 тысяч свердловчан
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Возможны новые отключения: ураган оставил без света 30 тысяч свердловчан 

e1.ru 5 часов назад
Фото: e1.ru
Сегодня днём на территории всей Свердловской области прошёл мощный грозовой цикл, который сопровождался шквалистым ветром порывами до 27 м/с. Из-за урагана и ливня во многих городах региона произошли аварии, в следствие которых без электроснабжения остались населённые пункты в Артинском, Красноуфимском, Михайловском, Первоуральском, Ревдинском, Сысертском и Белоярском районах. Всего, по данным энергетиков, без света сидят 30 тысяч человек.
— Энергетики оценивают объем погашенной нагрузки, так как технологические нарушения произошли как на линиях электропередачи классом напряжения 110 — 35 кВ, так и на распределительных сетях. По первым данным без электроснабжения находится около 30 тысяч человек, — сообщили в пресс-службе «МРСК Урала».
Сейчас грозовой фронт уже перешёл на восток области, где продолжают фиксироваться отключения. На места аварий выехали ремонтные бригады, а специалисты филиала «Свердловэнерго» в это же время пытаются подключить потребителей к резервным схемам электроснабжения.
Ситуацию на контроле держит областное управление МЧС. Все силы и средства ведомства приведены в режим «Повышенной готовности».
Мониторинг складывающейся обстановки ведёт центр управления в кризисных ситуациях. Информацию обо всём, что происходит в регионе, собирает и E1.RU. В режиме онлайн мы сообщаем о последствиях непогоды: смотрите и делитесь с нами своей информацией.
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