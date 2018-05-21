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Ураган на Урале оставил несколько тысяч человек без света
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Ураган на Урале оставил несколько тысяч человек без света 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ураган произошел в Свердловской области в воскресенье. Несколько тысяч человек до сих пор остаются без света.
Несколько тысяч человек до сих пор остаются без света в Свердловской области. Но в большей части населенных пунктов, которые были обесточены, электроснабжение удалось восстановить.
Местные аварийные бригады работают круглосуточно. На помощь им прибыли энергетики из Перми и Челябинска. Ликвидацией последствий урагана занимаются сотни людей.
Непогода обрушилась на Урал накануне. Сильный ветер рвал провода, валил опоры линий электропередачи, рушил рекламные щиты. У трёх зданий снесло крыши. В некоторых районах была гроза с градом, зафиксировано несколько прямых попаданий молнии в ЛЭП.
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