Ураган на Урале оставил несколько тысяч человек без света

Ураган произошел в Свердловской области в воскресенье. Несколько тысяч человек до сих пор остаются без света.

Несколько тысяч человек до сих пор остаются без света в Свердловской области. Но в большей части населенных пунктов, которые были обесточены, электроснабжение удалось восстановить.

Местные аварийные бригады работают круглосуточно. На помощь им прибыли энергетики из Перми Челябинска . Ликвидацией последствий урагана занимаются сотни людей.

Непогода обрушилась на Урал накануне. Сильный ветер рвал провода, валил опоры линий электропередачи, рушил рекламные щиты. У трёх зданий снесло крыши. В некоторых районах была гроза с градом, зафиксировано несколько прямых попаданий молнии в ЛЭП.