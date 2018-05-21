Борьба с последствиями урагана: электричество вернули в дома 26 тысяч жителей Урала

В воскресенье днем в Свердловской области прошел ураган, как и предупреждали в МЧС . Он с корнем вырывал деревья, сносил крыши с домов и рвал линии электропередач (весь день мы вели онлайн-репортаж разрушений). Из-за этого света лишились больше 33 тысяч человек в 144 населенных пунктах региона. Ночью в дома большинства жителей электричество вернули.

Энергетики из «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» уже вернули свет в дома более 26 тысяч человек из 116 населенных пунктов. Чтобы полностью восстановить электричество, специалисты продолжают трудиться круглосуточно.

— В настоящий момент на энергообъектах филиала ОАО «МРСК Урала» продолжает трудиться 80 аварийно-восстановительных бригад, в составе которых 291 человек, 100 единиц спецтехники, — сообщили в пресс-службе «МРСК Урала». — Основная масса аварийно-восстановительных работ будет продолжаться в круглосуточном режиме в Сысертском городском округе и Красноуфимском муниципальном образовании. Здесь пока без электроснабжения продолжает суммарно оставаться 6,8 тысяч человек, 28 населенных пунктов.

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Если у вас из-за урагана пропало электричество, информацию о восстановительных работах можно получить по телефону +7 800 2501 220 (звонок бесплатный) из Центра поддержки клиентов ОАО «МРСК Урала».