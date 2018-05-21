Ещё
Борьба с последствиями урагана: электричество вернули в дома 26 тысяч жителей Урала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Борьба с последствиями урагана: электричество вернули в дома 26 тысяч жителей Урала 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В воскресенье днем в Свердловской области прошел ураган, как и предупреждали в МЧС. Он с корнем вырывал деревья, сносил крыши с домов и рвал линии электропередач (весь день мы вели онлайн-репортаж разрушений). Из-за этого света лишились больше 33 тысяч человек в 144 населенных пунктах региона. Ночью в дома большинства жителей электричество вернули.
Энергетики из «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» уже вернули свет в дома более 26 тысяч человек из 116 населенных пунктов. Чтобы полностью восстановить электричество, специалисты продолжают трудиться круглосуточно.
— В настоящий момент на энергообъектах филиала ОАО «МРСК Урала» продолжает трудиться 80 аварийно-восстановительных бригад, в составе которых 291 человек, 100 единиц спецтехники, — сообщили в пресс-службе «МРСК Урала». — Основная масса аварийно-восстановительных работ будет продолжаться в круглосуточном режиме в Сысертском городском округе и Красноуфимском муниципальном образовании. Здесь пока без электроснабжения продолжает суммарно оставаться 6,8 тысяч человек, 28 населенных пунктов.
На помощь свердловским энергетикам приедут аварийно-восстановительные бригады из Перми и Челябинска.
Если у вас из-за урагана пропало электричество, информацию о восстановительных работах можно получить по телефону +7 800 2501 220 (звонок бесплатный) из Центра поддержки клиентов ОАО «МРСК Урала».
e1.ru: последние новости
В Екатеринбург перебросили самолёт-амфибию, который будет тушить пожары водой из Таватуя На Амундсена из-за поминальных свечей загорелась квартира В Свердловской области 34 населённых пункта остались без света из-за бушующего ветра
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предрек крупнейший политический скандал15
Яровая ответила Bild на статью о букете Путина304
Россия нашла новый козырь в войне санкций1039
Выражение лица бывшей девушки принца Гарри стало мемом44
Аэроэкспресс сбил ребенка в Москве1
Видео
Берлускони назвал Крым самой красивой частью России
В мире
01:39
На Украине назвали Крымский мост «бутафорией»
В мире Украина
04:06
Украина выйдет из всех договоров СНГ
Украина В мире
00:15
Бородину затравили после личной трагедии
Шоу-бизнес
12:21
Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
Шоу-бизнес
00:12
«Жалко, машину разбил»: водитель BMW убил инвалида
Происшествия
00:43
Xiaomi Mi 8 может получить сканер отпечатков пальцев в дисплее
Гаджеты Наука и техника
00:32
Ветер снес крышу ТЦ под Екатеринбургом
Происшествия Пожары
00:24
Порошенко нашел способ ослабить Россию
Украина В мире
01:27
На Украине представили беспилотник «на поводке»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение